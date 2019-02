No coração do Alto Minho, o concelho de Arcos de Valdevez, povoado por aldeias dispersas pelos vales e serranias da Peneda e do Soajo, é um território que possui uma forte marca identitária.

Paisagens extasiantes, onde se encaixam socalcos matizados de verde, por onde a água corre, ruidosa, gelada e límpida, despenhando-se entre fraguedos para engrossar o caudal do rio Vez, formam um quadro único. Belo, singular, para contemplar tempo sem fim.

Parte do território arcuense integra a Reserva Mundial da Biosfera e faz parte do Parque Nacional de Peneda-Gerês, acessível através da porta da Mezio.

Os percurso bem assinalados estimulam uma incursão rumo a norte, através da Nacional 101, que liga Arcos de Valdevez a Monção.

Em Ribeirinho, o restaurante O Barriguinhas é casa de mesa pródiga, com vitualhas apetecíveis, muito em particular após uma boa caminhada através da ecovia do Vez ou de uns quilómetros a pedalar.

TSF à Mesa - Barriguinhas à moda do Alto Minho

A casa em pedra, construção tradicional de rés-do-chão e piso superior, mesmo junto à estrada, exige alguma atenção para não passar despercebida.

O espaço interior é rústico, com a pedra a ser o elemento dominante na sala com mesas e cadeiras em madeira. Balcão ao comprimento da sala, com boa luz natural, garantida através das portas envidraçadas que dão para o exterior.

É uma casa simples, em que os produtos da região, em particular a carne, são a base de uma culinária marcada pela tradição.

As couves, o feijão tarrestre - e não terrestre - assim conhecido graças a um erro tipográfico que batizou a leguminosa que cresce, rente ao chão, no socalcos, e a batata são complementos de uma alimentação que foi de subsistência durante épocas.

O bacalhau à lavrador, confecionado durante o período das lavradas, a meio da primavera, era um prato transportado na cesta da merenda e acompanhado com uma cabaça cheia de vinho verde.

A carne de cachena, raça bovina que povoa as altas serras da região, é um produto DOP e um dos pontos fortes em que assenta a ementa, não muito vasta, do restaurante.

Carne suculenta, ligeiramente húmida, muito saborosa, é uma das opções, a par do cabrito, acompanhado com batata assada.

Outro prato com fama é o cozido à moda dos Arcos, confecionado com um toque especial e apreciável variedade de carnes -- galinha, entrecosto, presunto, orelheira salgada, toucinho entremeado, sanguinha, chouriço de carne -- entre outras.

O polvo à lagareiro, hoje presente um pouco por todo o lado, é alternativa.

Sobremesas tradicionais, sendo referir que a doçaria local tem como expoentes os charutos de ovos e o bolo de mel do Soajo.

Na garrafeira imperam os vinhos verdes de produtores locais; o serviço é simpático neste restaurante de ambiente familiar e mesa regional.

A simplicidade é a imagem de O BARRIGUINHAS, em Ribeirinho, Arcos de Valdevez.

Onde fica:

Localização: Ribeirinho, Parada (Arcos de Valdevez)

Telef.: 258 515 800