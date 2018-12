Bastam 23 euros para salvar a vida de uma criança com fome

No dia em que se assinalam 72 anos da sua fundação, a UNICEF lança esta terça-feira uma campanha de angariação de fundos para combater a subnutrição de crianças .

Em declarações à TSF, diretora executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, deixa "um apelo muito forte" pela luta contra a fome, em especial na África subsariana.

"A fome das crianças em África é um grande problema, mas tem uma boa notícia: pode ser resolvido."

Um tratamento completo para tratar uma criança subnutrida durante três semanas não representa um custo muito elevado para quem quer ajudar - cerca de 23 euros - "mas pode ser um novo início para uma criança".

Foi o que aconteceu a Marcelino e a Unicef quer que a história deste bebé seja a história de mais crianças em risco de vida.

Ao perceber que o filho estava gravemente doente a mãe de Marcelino levou-o ao centro de saúde local. Depois de ser tratado com alimentos terapêuticos fornecidos pela Unicef o bebé regressou a casa com a mãe, levou ainda 14 doses desse alimento para dar continuidade ao tratamento.

Quase 151 milhões de crianças menores de cinco anos registaram atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo devido à subnutrição, enquanto mais de 50 milhões de crianças tinham um peso demasiado baixo para a sua idade, segundo os últimos dados do relatório "The State of Food Security and Nutrition in the World", referentes ao ano passado.



O Fundo das Nações Unidas para a Infância foi criado em 1946 para dar resposta às necessidades das crianças europeias após a guerra. Hoje, a Unicef está presente em mais de 190 países em todo o mundo.