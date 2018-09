Bate Que Eu Abro: um convite que dá nome a um clássico em Altura

Nas praias algarvias do sotavento, de areal a perder de vista, água tépida e mar calmo, convidativo a um mergulho, Altura ganhou, nas últimas décadas, a dimensão de estância de veraneio.

O lugar de Alagoa, junto ao oceano, onde a comunidade piscatória, hoje, praticamente inexistente, tornou-se destino preferido de férias e passou a ser mais conhecido pelo nome da freguesia que se estende até para lá da Nacional 125.

Em Altura, precisamente, vamos encontrar um restaurante em lugar improvável: na urbanização Rota Sol, instalado numa moradia pintada a branco e sem indicação exterior que desperte a atenção, o restaurante Bate Que Eu Abro funciona há já 26 anos.

É necessário ter atenção para encontrar este sítio de boa mesa, dirigido há 24 anos pela mesma gerência. O espaço interior, modernizado, é confortável e divide-se por duas salas principais, uma interior; outra, ao fundo, com teto e traves em madeira, pródiga em luz solar e com capacidade para umas quatro dezenas de comensais.

A decoração é sóbria e a amesendação normal.

A lista apresenta alguns clássicos da gastronomia algarvia da beira-mar, e no enunciado avultam os pratos de bacalhau, num claro piscar de olho à clientela espanhola, que demanda tais paragens para saborear o fiel amigo, cozinhado de várias maneiras. à Brás, grelhado ou com natas,

O peixe fresco é uma das bases da ementa, que apresenta, nas entradas, amêijoas ou conquilhas à Bulhão Pato, pedaços de atum grelhado e, para duas pessoas, salada de camarão.

A barriga de atum grelhada é opção particularmente saborosa: boa matéria-prima e confeção aprimorada por mãos experientes e sabedoras.

Aliás, tal adjetivação aplica-se à feijoada de gambas, particularmente saborosa, bem apurada e rico conteúdo marisqueiro.

Nota alta para o bife de atum de cebolada, pela frescura e tempero.

O arroz de lingueirão é uma das especialidades, mas em pé de igualdade no capítulo das preferências, estão as lulinhas à algarvia, fritas com alho, e a massa de peixe, neste caso para dois comensais.

Para a grelha, há linguado, chocos, robalo, corvina, dourada e salmonetes.

O arroz de tamboril ou de marisco, servido em dose dupla, alarga a escolha.

Mais parco em sugestões é o capítulo de pratos de carne: tornedó grelhado ou com cogumelos ou com pimenta verde; espetada de lombinhos de porco; presa de porco preto grelhada e, chateaubriand, para duas pessoas, são as opções.

Nas sobremesas, não podia faltar a doçaria tradicional algarvia.

Garrafeira suficiente. Serviço rápido, eficaz e simpático no Bate Que Eu Abro. Para uma refeição em Altura, No sotavento algarvio.

Onde fica:

Localização: Urbanização Bela Praia Bloco E1, 8950-414 Altura, Castro Marim

Telef.: 281 956 656