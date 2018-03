Há restaurantes que parecem imunes à marcha do tempo. Os anos vão passando, mas os atributos que ajudaram a consolidar determinado estatuto mantém nível elevado.

É um estado de graça difícil de conservar nestes tempos de contínua mutação, o que de algum modo valoriza o labor dos chamados restaurantes clássicos.

Na cosmopolita vila de Cascais, enamorada do Atlântico que beija a formosa baía, há um belo e saboroso exemplo: aberto há 45 anos, o restaurante Beira Mar, na rua das Flores, mantém os predicados que deram fama a um espaço onde os produtos marinhos, de primeira qualidade, são bem trabalhados na cozinha.

TSF à Mesa - Beira Mar de Cascais mantém estatuto

À entrada, o expositor repleto de peixe fresco, exemplares de várias espécies e tamanhos, funciona como um cartão de apresentação da casa com ambiente marcado pela distinção.

Piso em tijoleira, lambris em azulejo e madeira como elemento preponderante dos vários espaços, onde se destaca, no chamado salão principal, o aquário marisqueiro. É um elemento identificador de uma das valências do restaurante, que conta com aprazível esplanada, quando o tempo está de feição.

Mesas postas a preceito, toalhas e guardanapos em tecido, baixela de qualidade.

Peixe e marisco são protagonistas de primeiro plano da ementa em que sobressaem alguns pratos icónicos da casa, com destaque para os filetes de pescada com arroz de berbigão e o bife de espadarte à portuguesa.

No domínio marisqueiro, grelhada e arroz, com lagosta, gambas e amêijoas, ambos para duas pessoas, são propostas tentadoras de uma lista em que figuram vários peixes cozinhados ao sal, no forno ou au Meunier.

Pregado frito com açorda; filetes de cherne ao caril; robalo ao sal ou no forno; bacalhau à Beira mar ou à lagareiro e medalhões de cherne à delícia são outras opções.

Na época, a lampreia - à bordalesa ou em arroz, por encomenda - figura em cartaz de atração suplementar.

As iscas de vitela à portuguesa destacam-se nos pratos de carne, pela tradição que têm na casa, apesar de outras sugestões igualmente apelativas: - lombinhos de porco com puré de maçã; escalopes ao Madeira; tornedó com champignons e entrecôte grelhado ou com pimenta.

Nas sobremesas, referência para o bolo de chocolate com gelado e para o queijo de ovos.

Boa carta de vinhos. Serviço marcado pelo profissionalismo e simpatia neste restaurante de matriz clássica e que, pela qualidade, nunca passa de moda.

Onde fica:

Localização: Rua das Flores 6, 2750-348 Cascais

Telef.: 214 827 380