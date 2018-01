Bilheteira online da CP em baixo devido a promoção

A campanha anunciada ontem inclui viagens entre Lisboa e Porto e também outras cidades portuguesas como Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Faro, Guarda e Guimarães.

No entanto, a bilheteira online da empresa não aguentou o sucesso da campanha e está em manutenção. Quem aceder ao site ainda consegue introduzir a origem, o destino e as datas da viagem, mas não consegue finalizar a compra. As bilheteiras físicas e a venda de bilhetes através do multibanco continuam disponíveis.

CP

A promoção é válida para os bilhetes comprados "com 10 dias de antecedência, até ao limite de 60 dias, relativamente à data de realização da viagem, que poderá ser efetuada entre 14 de janeiro e 14 de março", em segunda classe nos comboios Intercidades e Alfa Pendular.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

O desconto "é limitado ao número de lugares disponibilizados com promoção, em cada comboio" e estes bilhetes "são revalidáveis mas não são reembolsáveis".

Entre Intercidades e Alfa Pendular, a CP vai disponibilizar um total de 7740 lugares com esta tarifa. Quando esgotarem, ficam disponíveis bilhetes com descontos de 65%.