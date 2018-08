Bombeiros de Viseu ameaçam "combater fogos a pé" por falta de dinheiro

Os Bombeiros Voluntários de Viseu avisam que a corporação está à beira da rutura e corre o sério risco de parar nos próximos dias por falta de recursos. O presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros afirma que o orçamento anual da instituição é de 700 mil euros e que a dívida do Estado é de 100 mil euros, o que é "exageradíssimo", diz Carlos Costa.

Em causa estão dívidas de entidades estatais, no âmbito do transporte de doentes e transferências pecuniárias da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Carlos Costa garante que a situação financeira é insustentável e está a comprometer gravemente a prestação de socorro à população.

"Tenho homens treinados e com vontade de prestar socorro e apagar incêndios e corro seriamente o risco, e isto não é uma metáfora, é a realidade, corro seriamente o risco de os mandar socorrer as pessoas ou apagar fogos a pé. É este o ponto a que chegamos. Se não tivermos dinheiro para comprar gasóleo ou para pagar salários, o socorro está em causa e isso está a acontecer. E as respostas que estamos a ter das várias entidades (do Estado) é que não há dinheiro. Já houve outras desculpas, noutros tempos (...), mas, neste momento, as pessoas já nos dizem que não há dinheiro", afirmou.

Carlos Costa lamenta ainda que, pela primeira vez em cinco anos, os salários estejam em atraso, e garante que as dificuldades financeiras resultantes de dívidas do Estado são transversais a outras corporações de bombeiros.

Já o Presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, diz que a situação está sinalizada há muito tempo e acusa o Ministério da Saúde de autismo perante o problema.

"Os bombeiros portugueses, as suas associações humanitárias, estão a entrar numa situação muito complicada, algumas de rutura, que não terão capacidade de cumprir os seus compromissos porque o Ministério da Saúde, autista, irresponsável, efetivamente não atende aquilo a que são as suas responsabilidades".

Contactado pela TSF, o Ministério da Administração Interna garante que a Autoridade Nacional de Proteção Civil transferiu ontem para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu o respetivo pagamento no valor de 7.165,26 euros e que foi, de igual modo, transferido para todas as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários o montante de 2.2 milhões de euros, no âmbito da Lei do Financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários.

Da parte do Ministério da Saúde, a tutela remeteu esclarecimentos para a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) que, garantiu à TSF, que a dívida aos Bombeiros Voluntários de Viseu, com reporte a 31 de julho de 2018, ascende a 55.674,62 euros, dos quais apenas 36.505,07 euros se encontra vencida. A ACSS garantiu ainda que irá contactar as entidades devedoras no sentido de ser regularizada a dívida vencida com a máxima brevidade.