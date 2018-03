Bombeiros dizem que conclusões sobre maior fogo de 2016 são gravíssimas

O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais garante que são gravíssimas as conclusões do relatório sobre o que correu mal no maior incêndio de 2016 em Arouca e São Pedro do Sul.

Fernando Curto adianta à TSF que é totalmente ilegal colocar um comandante do chamado quadro de honra, já retirado do ativo, a liderar o combate a um incêndio.

Fernando Curto explica o que é um bombeiro no quadro de honra, ou seja, retirado do serviço

O representante dos bombeiros diz que a responsabilidade deste comando à margem da lei é dos próprios, que não podiam aceitar a missão, mas também do comandante distrital de operações que tinha de saber que aquele bombeiro estava retirado.

Fernando Curto atribui responsabilidades divididas entre os próprios e o comandante distrital

Fernando Curto está convencido que, mesmo afastados do serviço, os comandantes distritais podem ser responsabilizados no tribunal pelo que aconteceu no incêndio de agosto de 2016 em São Pedro do Sul e Arouca.