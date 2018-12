Bombeiros resgatam escuteiros na Serra da Arrábida

Um grupo de jovens escuteiros com idades entre os 17 e os 20 anos pediu ajuda aos bombeiros depois de passar a noite na Serra da Arrábida.

Segundo o Comando Distrital da Proteção Civil de Setúbal, um dos jovens teve problemas de saúde e os quatro estavam com dificuldades para sair da zona do Alto do Formosinho, uma zona onde só se chega a pé.

Os bombeiros já chegaram ao pé dos escuteiros e estão a avaliar a situação para depois tentarem regressar à estrada onde os carros estão estacionados.