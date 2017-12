Bombons de licor. PSP diz quantos pode comer antes de conduzir

"Sabia que demasiados bombons de licor podem influenciar a taxa de alcoolemia?".

É com com esta frase, que a PSP inicia uma publicação no Facebook onde apresenta a quantidade de bombons que homens e mulheres podem ingerir antes de atingirem a taxa de alcoolemia de 0,5 gramas por litro de sangue.

Assim, de acordo com a publicação, um homem de 75 quilos de peso pode ingerir 8 bombons e uma mulher de 55 quilos não deverá ingerir mais do que 5 bombons que contenham licor.

Na mesma publicação, a PSP relembra os vários intervalos de taxas de alcoolemia, o tipo de infração e a respetiva coima.