Reza a lenda que uma princesa árabe, raptada por um fidalgo, numa incursão por terras sulistas, tomou-se de amores pelo português. Converteu-se, pelo batismo, ao cristianismo, casou, e adotou o nome de Oureana.

A crendice popular associou o nome à origem do topónimo Ourém, povoação medieval que cresceu, desde os primeiros tempos na nacionalidade, em torno do castelo.

O terramoto de 1755 causou elevada destruição. Menos de um século volvido, as tropas da 3.ª Invasão Francesa incendiaram o burgo, originando o êxodo da população para o vale.

Assim nasceu Vila Nova de Ourém, cidade que, em 1991, passou a ter o nome de Ourém. Simplesmente.

Na sede do concelho, a poucos quilómetros de Fátima através do IC9, mais concretamente na rua Teófilo Braga, o restaurante A Botica, nas imediações da escola profissional, reabriu há uma dúzia de meses, mantendo o nome, após ter estado 12 anos de portas encerradas.

TSF à Mesa - Botica em Ourém com bom receituário

À antiga mansão, pintada exteriormente em tons de azul claro e branco, foi associada, de um modo particularmente feliz, a habitação contígua. Duas salas amplas, marcadas pelo bom gosto e requinte, em que impera o branco. Há estantes com livro e um espelho a darem um toque especial à decoração.

Na primitiva sala, com lambris em azulejo e aconchegante lareira, há um balcão do lado direito e mesas com tampo em madeira ou revestido com uma fina placa de porcelana em cor escura. Guardanapos em pano. Cadeiras confortáveis; copos e alfaias a rigor.

A ementa apresenta sugestões particularmente interessantes, numa mescla do tradicional com laivos de contemporaneidade, aliás evidente no empratamento.

Sobre a mesa, uma tábua com queijos e enchidos, bem apresentada, faz arregalar os olhos.

Uma saladinha de polvo, com vinagrete a preceito, abriu caminho a uma entrada bem apresentada e saborosa: pastéis de bacalhau em cama de alheira, com uma fatia muito fina de queijo.

Neste capítulo, não faltam sugestões apelativas: carpaccio de vitela ou de polvo; surpresas de salmão fumado; mexilhões de vinagrete; gamas ao alho com ananás; queijo chèvre gratinado com mel.

A lista divide-se em capítulos, que marcam os mundos da cozinha: Botica vintage, para os pratos mais tradicionais - polvo à lagareiro; pato corado com laranja e bacalhau com gambas e cebolada de coentros, um prato que revelou boa confeção. O gadídeo, posta alta e generosa, coroada por uma gamba, é frito em farinha de milho e servido com batata assada e bem regado com azeite de ervas.

A Botica contemporânea inclui bife de atum com cebolada de mel. Posta generosa, com excelente paladar, acompanhada com batata gulosa e espargos verdes.

Outras sugestões: lombinho de javali com castanhas e espargos, um dos pratos mais requisitados e costeleta de vitela de leite com salada de laranja com orégãos e bata chips.

Na grelha, há espetada de tamboril ou de lombinho de porco.

E da lota vem o peixe para grelhar ou para preparar ao sal, tendo arroz de grelos e salada do campo como acompanhamento.

Na doçaria, destacam-se o doce à Botica e o pudim abade de Priscos.

Carta de vinhos de muito bom nível.

Serviço bastante simpático na Botica, onde há remédio de qualidade para o apetite. Em Ourém,

Onde fica:

Localização: R. Teófilo Braga 11, 2490-566 Ourém

Telef.: 249 541 627