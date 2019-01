Brexit pode estrangular portos portugueses

Caso a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) avance sem acordo, os transportes marítimos e portos nacionais vão aplicar as mesmas regras ao Reino Unido e a países fora da UE. Na prática, as mercadorias e passageiros britânicos ficam sujeitos a um controlo mais apertado.



No "Plano de Preparação e de Contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia", elaborado pelo Governo e a que a TSF teve acesso, fica claro que este cenário pode levar a um "estrangulamento" dos portos, o que pode prejudicar o normal funcionamento dos serviços.



"No caso de saída sem Acordo, no Transporte Marítimo e Portos, aplicar-se-ão os mesmos procedimentos que a mercadorias de e para países terceiros, pelo que os portos poderão transformar-se em locais de estrangulamento de fluxos de passageiros e mercadorias, prejudicando assim a fluidez das atuais cadeias logísticas."



No documento lê-se que o elevado fluxo nos portos nacionais pode afetar o volume, trânsito e escoamento de mercadorias e implicar um aumento dos custos associados.



No que toca a cruzeiros, o documento alerta que é preciso minimizar os efeitos negativos, incluindo o congestionamento no fluxo de passageiros.