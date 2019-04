Cabeça encontrada em Matosinhos. PJ deteve suspeita de homicídio

A Polícia Judiciária deteve uma mulher suspeita do crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

Em comunicado, as autoridades revelam que está em causa o "aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos", no passado dia 7 de março.

A investigação conduziu à detenção de uma cidadã estrangeira, para quem a vítima trabalhava. "Na origem dos factos, cuja investigação se encontra ainda em desenvolvimento, está a existência de uma dívida da arguida à vítima, que esta insistia em ver saldada", escreve a PJ.

A suspeita não tem antecedentes criminais e vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.

