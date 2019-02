Câmara da Calheta garante que desconhecia o perigo na escarpa que desabou

Numa altura em que o dono do restaurante, a câmara municipal da Calheta e o governo regional da Madeira têm trocado acusações quanto à responsabilidade do desabamento de uma escarpa, que no sábado, provocou a morte de uma mulher de 23 anos, o presidente da autarquia madeirense admite recorrer à justiça:

"A câmara reserva-se o direito de processar criminalmente todas as declarações e falsos testemunhos que têm sido levantados contra a autarquia sem razão absolutamente nenhuma. Para nós, o importante não são os atos de cada um, mas aquilo que a família, neste momento, está a sofrer."

As palavras de Carlos Teles surgem depois de uma notícia do Diário de Notícias da Madeira, que esta segunda-feira, cita um estudo geológico que alertou para a necessidade de uma intervenção urgente e afirma que a câmara e o governo regional estavam avisados para o perigo.

"O estudo que foi feito pelo promotor de um empreendimento que, eventualmente, será construído naquela zona, foi feito por imposição legal da câmara municipal, até porque o plano diretor municipal assim o obriga. Esse projeto não tem nada a ver com o sítio onde ocorreu esta tragédia".

Em conferência de imprensa, o presidente da câmara da Calheta acusou ainda o dono do restaurante de ter travado uma intervenção, numa situação problemática.

"Temos acompanhado aquela escarpa ao longo dos anos e sempre deu problemas. Muitos estudos, muitos projetos foram feitos e várias intervenções foram feitas. Segundo aquilo que me foi informado, não oficialmente, na altura, há sete anos, não foi feita nenhuma intervenção naquela zona exatamente porque o proprietário não autorizou que fossem feitas essas intervenções", garantiu.

