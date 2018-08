Câmara de Lisboa abre centros de acolhimento para sem-abrigo devido ao calor

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) ordenou, esta sexta-feira, a antecipação da abertura dos centros de acolhimento, de forma a receber os sem-abrigo quem precisam de proteger-se do calor.

"Na sequência do aumento significativo das temperaturas, e considerando todos os alertas das entidades oficiais, a CML [...] solicitou aos centros de acolhimento a sua abertura antecipada, de forma a poderem receber todos aqueles que procuram refúgio do calor", indica um comunicado da autarquia de Lisboa.

A câmara informa ainda ter reforçado a "distribuição de líquidos" e os alertas para os efeitos do calor "na saúde de pessoas que já se encontram em situação de maior fragilidade".

No que diz respeito à prevenção de incêndios, a autarquia decidiu reduzir ao mínimo a circulação e acesso ao Parque Florestal de Monsanto, encerrar o Miradouro de Monsanto, os parques recreativos do Alvito e do Alto da Serafina e cancelar a realização de eventos nos espaços em regime florestal.

A Câmara de Lisboa desaconselha ainda a realização de piqueniques e atividades lúdicas nestas zonas.