Câmara de Monchique propõe Plano Municipal de Emergência

O presidente de Câmara de Monchique, Rui André, anunciou que vai propor a ativação do Plano Municipal de Emergência, numa reunião da Assembleia Municipal. Trata-se de uma "medida de prevenção" numa noite de combate ao fogo que se prevê complicada. O fogo na Serra de Monchique tem duas frentes ativas e conta com mais de 600 operacionais no terreno.

"Irei propor a ativação do Plano Municipal de Emergência, também numa medida de prevenção, porque não sei o que vai acontecer durante a noite e para poder ter ao meu dispor os meios civis do concelho. Estou mais tranquilo com esta situação que já transmiti ao senhor ministro e, por isso, penso que será a forma mais cautelosa de abordar a situação", disse Rui André aos jornalistas.

Apesar de se mostrar cauteloso, o autarca diz estar confiante que o fogo seja dominado antes do nascer do dia. "Estou confiante que com a progressão dos trabalhos que estão neste momento no terreno, com o reforço de meios que estão a chegar consigamos de noite resolver."