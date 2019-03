Camião a arder está a cortar o trânsito na Ponte Vasco da Gama

Um acidente grave na Ponte Vasco da Gama está a cortar a circulação nos dois sentidos.

Um camião está atravessado no tabuleiro da ponte e a arder, confirmou à TSF fonte da autoridade de controlo de tráfego nesta ponte. Estima-se que a circulação só seja retomada pelas 15h00.

O pesado transportava bebidas. Não há indicação de vítimas, o motorista do pesado que transportava bebidas consguiu sair pelo próprio pé,

O trânsito está ainda a ser afetado pelo despiste de um carro, no sentido Pinhal Novo-Lisboa.

O bombeiros de Sacavém estão envolvidos no combate às chamas enquanto os bombeiro de Alcochete estão a lidar com o acidente do ligeiro..