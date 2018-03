Caminha toma medidas preventivas por causa de agitação marítima

Em comunicado, aquele município do distrito de Viana do Castelo justificou a tomada de medidas preventivas na zona marginal da freguesia de Vila Praia de Âncora com o aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Haverá condicionamento e suspensão temporária de trânsito e estacionamento proibido na avenida Campo do Castelo e avenida Dr. Ramos Pereira, entre a Rotunda da Cruz Velha e o Posto de Turismo, em Vila Praia de Âncora, entre as 21 horas deste sábado e as 15 de domingo", especifica o comunicado.