Canis a rebentar pelas costuras. Lei que proíbe abate ameaça saúde pública

A lei que proíbe o abate de animais saudáveis nos canis municipais criou uma situação dramática e começa a pôr em causa a segurança e a saúde pública. A denúncia é feita à TSF pela Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANMVM).

Ricardo Lobo, médico veterinário e membro da direção da ANMVM, garante que a recolha de animais nas ruas está reduzida ao limite.

"Recolhe-se o essencial, aquelas animais que estão em situações de risco e o resto deixa-se estar. Muitas vezes as autoridades policiais ligam-me com um animal no meio da rua e eu digo para eles não o apanharem porque se o animal não tiver chip eles não sabem o que hão de fazer, eu não tenho onde o colocar e a polícia também não pode ficar com ele."

Só no canil de Ponte de Lima, por exemplo, há mais de 100 pedidos para recolha de animais.



O pior está para vir



A ANMVM estima que todos os anos sejam recolhidos das ruas 60 mil animais. Apenas 1/3 desses animais (cerca de 20 mil) consegue encontrar uma família de adoção. Antes de a nova lei entrar em vigor eram abatidos todos os anos cerca de 12 mil animais, mas como deixaram de ser abatidos, os canis rapidamente esgotam o espaço disponível para recolha e os animais acabam por ficar na rua.

A ANMVM admite que a proibição só trouxe problemas e avisa que o problema vai piorar. "A população é que vai pagar com estas situações, algumas cadelas já andarão por aí a ter ninhadas e cada vez há mais notícias de cães a rebanhos".

A Associação fala num beco sem saída e lembra que não basta proibir abates ou aumentar a lotação dos canis, é preciso fiscalizar e punir quem abandona animais na rua.

"O país é completamente negligente em relação aos animais. A maioria dos animais anda sem dono, sem chip, sem nada, não existe fiscalização, as pessoas não são punidas e agora resolveu-se colocar o ónus da responsabilidade de toda esta matéria sobre as autarquias. E as autarquias é que têm de resolver a questão, não se sabe como", reclama Ricardo Lobo.

Um desafio contra o abandono

A Associação Nacional de Municípios quer que o Governo lance uma campanha porta-a-porta para sensibilizar os cidadãos para a necessidade de cuidar dos animais de companhia.

Ribau Esteves, vice-presidente da associação de municipios, deixa o desafio ao Governo.

Contactado pela TSF, o gabinete do ministro da Agricultura recorda que antes de a lei ter sido aprovada foram realizadas campanhas para adoção de animais, para apoiar à reconstrução de canis e para criar salas de esterilização.