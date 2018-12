Com foral outorgado em 1055, S. João da Pesqueira, no coração de Douro Vinhateiro, reivindica o estatuto de vila mais antiga de Portugal.

No convento franciscano, ao tempo existente na vila, estudou - enquanto jovem - o Marquês de Pombal, responsável pela criação da primeira região vinícola demarcada do mundo.

A vila, cujo nome está de algum modo associado à fartura de peixe no troço do rio Douro que corre no sopé do escarpado monte de S. Salvador do Mundo, um dos mais extasiantes miradouros da região, possui valioso património monumental. Um conjunto que valoriza o centro da sede do primeiro concelho de Portugal, criado em meados do século XI e onde o Museu do Vinho merece visita.

Um pouco mais afastado, fica o restaurante Cantiflas, designação que, de algum modo, consagra admiração pelo ator cómico mexicano Mário Moreno.

TSF à Mesa - Cantiflas é nome de restaurante no coração do Douro Vinhateiro

A sala é espaçosa e algumas mesas no exterior ampliam a lotação em tempo estival. Cores quentes e mobiliário em madeira são outras notas que caracterizam o espaço onde se acomodam mais de seis dezenas de comensais.

A cozinha tradicional, com base nos produtos da região, consta do cartão de apresentação deste restaurante onde os pratos de bacalhau - à moda da casa; assado na brasa ; cozido com todos e à minhota - têm prevalência no capítulo piscícola.

As sugestões de carne são mais numerosas e entre elas destaca-se, com toda a legitimidade, a tradicional posta. Bem grelhada, macia, e suculenta, com azeite e alho, é acompanhada com batata assada e faz jus à fama granjeada.

O bife na pedra e os escalopes especiais - carne de vitela em dueto com camarões, associação tipo terra e mar, uma designação de outras latitudes - são, igualmente, propostas a ter em apreciação.

Por encomenda, há possibilidade de saborear outros pratos tradicionais, com destaque para o muito apreciado cabrito assado no forno. Arroz de cabidela; caldeirada de cabrito e entrecosto com arroz de feijão englobam este rol.

Sobremesas tradicionais. Garrafeira com lógica predominância de referências de produtores da região. Serviço simpático neste restaurante acolhedor de onde se sai bem-disposto e com um sorriso nos lábios. Cantiflas, em S. João da Pesqueira.

Onde fica:

Localização: R. Nova 13, 5130-301 São João da Pesqueira

Telef.: 254 484 474