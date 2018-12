O final e o início de ano são de festa em Aveiro, cidade onde a iniciativa Sai Prà Rua garante animação até ao próximo dia 14 de janeiro.

Por essa altura, cairá o pano sobre as festas de S. Gonçalinho, o santo casamenteiro das gentes do mar, que terá vivido na cidade dos canais.

Os festejos, com forte tradição e cuja origem se perde na memória dos tempos, conhecem momentos de grande animação popular com o lançamento, do alto da capela, no coração do bairro da Beira Mar, de cavacas doces. Chapéus, camaroeiros na ponta de varas, tudo serve para apanhar a doçaria de formato côncavo.

No interior do templo, o cerimonial consolidado pela tradição inclui a entrega do ramo e a «dança dos mancos».

Vizinho da capela de S. Gonçalinho, o restaurante Palhuça é um dos mais populares do burgo aveirense, tendo ganho fama pelas caldeiradas. O prédio tem a fachada revestida a azulejos, como a maioria das casas do típico bairro, de ruas estreitas e pouco ensolaradas, por onde apetece deambular apreciando a arquitetura tradicional da maioria das habitações.

TSF à Mesa - Cantinho popular em bairro típico da cidade dos canais

O restaurante, situado numa rua mais recatada, embora a curta distância das artérias pedonais mais concorridas, tem uma sala confortável, lambris em azulejo e decoração convencional. Apresenta uma ementa em que o bacalhau, as enguias e os arrozes expressam a ligação da cozinha à região e aos produtos mais tradicionais.

O peixe grelhado, regra geral do dia - robalo, dourada; linguado; carapau peixe espada; salmão - é maioritário nas sugestões quotidianas.

Outras propostas nos chamados pratos do dia são a pescada cozida com legumes e os mais prosaicos carapaus fritos.

O capítulo diário, com pratos disponíveis em meias doses, pode ser enriquecido com cozido à portuguesa; galo estufado com batata frita; barriga de porco no churrasco e, para dois comensais, uma proposta que já ganhou raízes: terra e mar.

No capítulo permanente - chamemos-lhe assim - da lista destacam-se as enguias - em caldeirada, para duas pessoas - ou fritas, acompanhadas com arroz.

A comida de tacho, sempre reconfortante, tem como protagonista o arroz: de gambas para dois comensais ou de tamboril, igualmente com gambas.

O bacalhau, ligado de modo íntimo à região, é proposto assado no churrasco; ou com grão ou à casa.

Na ementa surgem ainda as lulas: em espetada com gambas ou grelhadas com molho verde.

Diminuta, como tem alguma lógica, é a oferta cárnica: nacos de vitela ou bife no churrasco.

Doçaria tradicional. Garrafeira suficiente e serviço simpático neste restaurante popular e tradicional. Palhuça, em Aveiro.

Onde fica:

Localização: Rua Antónia Rodrigues, nº 28 3800-102 Aveiro

Telef.: 234 423 580