Captou o "nosso Presidente" e "aquele senhor". A imagem valeu-lhe um prémio

Primeiro veio a polémica, depois o reconhecimento. A fotografa "O Nosso Presidente Marcelo" do fotojornalista Nuno André Ferreira, da agência Lusa, foi esta quarta-feira distinguida com o Prémio Rei de Espanha de Jornalismo.

A imagem foi captada a 19 de outubro de 2017, depois dos incêndios que assolaram a zona centro do país. Na fotografia, Marcelo Rebelo de Sousa consola um agricultor atingido pelos incêndios. Ou, nas palavras de Nuno André Ferreira:

"Aquela foto é de uma das visitas do Presidente Marcelo às zonas que foram afetadas pelos incêndios, em 2017. É um dos momentos em que ele visita a casa de uns senhores que tinham perdido tudo. Tinha-lhes ardido a casa, inclusive no incêndio morreu um dos funcionários que trabalhava com eles, morava numa casa anexa, num terreno deles. Foi numa altura ainda muito sensível, as pessoas ainda sentiam muito os incêndios, ainda tinham a situação à flor da pele. O Marcelo, o nosso Presidente, lá entrou no carro e tentou confortar aquele senhor", explica o fotojornalista premiado.

A imagem de Nuno André Ferreira, na voz do próprio.

"Aquele senhor" estava dentro de "um daqueles carros que não têm carta" e o momento em que Marcelo lá entrou para o confortar, que Nuno André Ferreira registou, valeu um prémio. A distinção foi atribuída pelo júri de forma unânime e, na justificação, "valorizou o fator emocional e a componente humana que permite adivinhar uma tragédia, sem necessidade de se ver a zona devastada". Na reação, Nuno André Ferreira garante que só quis retratar o sofrimento.

"Posso começar por dizer que quando vou para um serviço - obviamente sou um ser humano - o meu papel no terreno é tentar retratar os acontecimentos e tentar levar às pessoas, da forma mais real possível, aquilo que vejo e que acontece à minha volta. Na altura, a fotografia foi muito criticada, até nas redes sociais, porque era um bocadinho de exploração do sentimento humano, da tristeza das pessoas", lamenta Nuno André Ferreira.

O autor da imagem não concorda, no entanto, com esta visão do seu trabalho. "Depois de uma tragédia daquelas, dizer-se que as pessoas estão a sofrer e não ter uma imagem que mostre esse sofrimento não faz muito sentido. Se se encontra sofrimento nas pessoas e, no caso dessa fotografia, se se vê Marcelo a confortar uma pessoa que está a sofrer, tens que retratar isso. Não vejo outra forma de o fazer", explica o fotojornalista.

Nuno André Ferreira é natural de Marrazes, distrito de Leiria, tendo-se licenciado em Ciências da Informação pelo Instituto Superior Miguel Torga -- Coimbra (2000/2004).

Atualmente, além da agência Lusa, trabalha para outros meios de comunicação social. Pela agência Lusa, para a qual trabalha desde 2009, Nuno André Ferreira já recebeu quatro outras distinções, a mais recente uma menção honrosa, no ano passado, no concurso Estação Imagem.

A cerimónia de entrega do prémio, na sede da agência noticiosa espanhola Efe, em Madrid, em data a anunciar, entre março e abril, contará com a presença de Filipe VI, rei de Espanha.