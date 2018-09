Carlos Cruz vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça

Ouvido pela TSF, o advogado Ricardo Sá Fernandes adianta que vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, remetendo para breve os prazos e termos de apresentação do recurso.

Em causa estão provas que a defesa quis adicionar ao caso, em sede de recurso, como livros ou perícias médicas, e que não foram consideradas pelo Tribunal da Relação de Lisboa.

Num acórdão conhecido em junho, o TEDH deu razão a Carlos Cruz, salientando que " (...) o Tribunal de Recurso privou o requerente de um exame das declarações que tinham sido revogadas relativamente a certos atos e, portanto, privou-o de um julgamento justo".

Hoje terminava o prazo para o Estado português recorrer do acórdão do do TEDH mas, em comunicado enviado à TSF, o Ministério da Justiça adianta que não vai recorrer.

"O Estado decidiu não recorrer para a Grande Chambre do Tribunal Europeu. De acordo com a representante de Portugal no TEDH, para esta decisão contribuiu o facto de o acórdão em causa ter sido favorável ao Estado português em quatro das cinco questões que se colocavam."

Carlos Cruz foi condenado a seis anos de cadeia por abusos sexuais de menores no âmbito do processo Casa Pia.

O ex-apresentador de televisão cumpriu dois terços da pena e saiu em liberdade em julho de 2016.