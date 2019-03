Porto Alto, localidade vizinha da lezíria, situada na margem esquerda do Tejo, em plena Reserva Natural do Estuário do grande rio ibérico, deve à privilegiada localização, em termos rodoviários, muito do crescimento alcançado.

PUB

Ainda hoje, apesar da construção de novas pontes sobre o Tejo e das respetivas autoestradas, Porto Alto mantém-se como movimentado local de passagem, uma vez que muitos condutores optam pelas estradas nacionais na procura de alternativas mais económicas.

À entrada de Porto Alto, vindo da reta do Cabo e de Vila Franca de Xira, surge uma rotunda, onde desemboca a avenida Mário Mendes Delgado. Artéria desafogada, destaca-se pelos edifícios de construção moderna. Num desses prédios, identificado por um pequeno telheiro, destaca-se o restaurante Chico do Porto.

TSF à Mesa - Carne de touro bravo e enguias no Porto Alto

A cozinha tradicional ribatejana consta do cartão de apresentação deste restaurante, que apresenta uma ementa equilibrada: pratos de peixe de carne em número semelhante e uma aposta em produtos regionais. Enguias, sável, carne de touro bravo constam da lista da casa, muito frequentada por gente ligada à tauromaquia. Aliás, na decoração não faltam motivos e referências à arte equestre e ao toureio, duas atividades muito queridas das gentes do Ribatejo.

À entrada, uma pequena sala, com uma montra e um balcão que antecede a cozinha. Espaço aberto, permite visão interessante do labor, por vezes frenético, de quem ali prepara o que vai chegar à mesa.

Duas salas, em tons de azul e branco, com lambris em azulejo, confortáveis, com mesas e cadeiras em madeira. Ao fundo, uma terceira sala, destinada a grupos.

Nas entradas, destacam-se os peixinhos da horta, envoltos em polme aprimorado, com fritura correta; os pastéis de bacalhau e o presunto pata negra.

Uma das especialidades da casa são as enguias: fritas ou de caldeirada, e muito em especial, o ensopado, confecionado a preceito, com pão frito, e servido em tacho de barro.

Na época, o sável frito com açorda de ovas e o arroz de lampreia enobrecem o lado mais tradicional da ementa, em que não falta o tão ribatejano torricado de bacalhau.

Muito apreciada, a garoupa à marinheira; outras opções, a cataplana de camarão e as gambas à Brás.

As carnes de touro bravo, com bom tempero, são referência, em particular outra das especialidades da casa: posta de novilho bravo grelhada com molho de alho picado, azeite e vinagre.

O bife de touro bravo ou os lombinhos de vitela fritos em azeite e alho à antiga portuguesa reforçam o setor cárnico, em que figuram galinha de cabidela e arroz malandrinho de coelho.

Nas sobremesas, arroz doce e farófias estão em destaque.

Boa garrafeira, contemplando várias regiões. Serviço simpático neste restaurante onde se pratica uma culinária segura e com doses generosas. CHICO DO PORTO, no Porto Alto, Samora Correia.

Onde fica:

Localização: Av. Mário Mendes Delgado, Lote 22 Porto Alto, 2135 Samora Correia (Benavente)

Telef.: 263 242 5189

GPS:

Latitude: 38º 55" 28,9"" N

Longitude: 8º 53" 10,8"" W