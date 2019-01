Carne de vacas doentes chegou a Portugal. Autoridades garantem que já está a ser destruída

Portugal está entre os países que comprou carne contaminada, originária de um matadouro na Polónia. Além de Portugal, outros oito países da União Europeia (Espanha, França, Suécia, Finlândia, Hungria, Roménia, Estónia e Lituânia) recebera, carne proveniente de vacas doentes, de acordo com a Euronews.

Segundo o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, chegaram a Portugal 99 quilos de carne originária da Polónia. O ministério revela à TSF que o produto foi detetado num único operador e que já está a proceder à sua destruição.

O canal de televisão polaco TVN24 revelou filmagens secretas de animais doentes a serem abatidos no matadouro em causa, localizado a 112 quilómetros de Varsóvia.

"A prioridade é detetar e retirar do mercado todos os produtos com origem neste matadouro", disse Vytenis Andriukaitis, o comissário europeu para a saúde e segurança alimentar. "Apelo a todos os Estados-membros afetadas que entrem em ação rapidamente", acrescentou.

Vytenis Andriukaitis sublinhou que o caso não só representa um "risco para a saúde pública", mas também uma "forma inaceitável de tratamento dos animais".

A polícia polaca está a investigar o caso, depois das imagens divulgadas pelo canal de televisão terem mostrado vacas doentes a ser arrastadas para o matadouro e depois vendidas sem inspeção veterinária. Foram aplicadas, de imediato, imposições de controlo sobre todos os matadouros do país.

O comissário europeu incitou as autoridades polacas "a finalizar, com urgência, as investigações, tomando as medidas necessárias para garantir penalizações efetivas, rápidas e dissuasivas para os responsáveis por este comportamento criminoso".

Apesar dos produtores de outras marcas de carne recusarem tal hipótese, o repórter responsável pela divulgação das imagens afirma que o problema se estende a nível nacional.

A Polónia produz 560 mil toneladas de carne por ano, sendo que 85% da mesma é exportada para outros países.

.