Carnes e fumeiro do Barroso às portas de Braga

A capital do Minho está em fase de crescimento em vários domínios, incluindo o turismo religioso: A semana santa atrai milhares de fiéis a Braga, esta que é, desde há muito tempo, uma cidade com boa mesa.

PUB

Com uma faceta mais tradicional ou de acordo com conceitos marcados pela contemporaneidade, a gastronomia é cartaz da urbe bracarense.

Nos subúrbios, em local improvável, nas imediações do Parque Industrial de Celeirós, mais concretamente no lugar conhecido por Vimieiro, o Sabores do Barroso , na rua 13 de maio, número 13, é um chamariz para quem aprecia carne e outros produtos daquele território.

É um restaurante familiar, onde tudo é simples e autêntico, à imagem das gentes e das terras do planalto barrosão. A fotografia em tamanho XL que preenche uma das paredes retrata esse território de paisagens esplendorosas, tantas vezes pintadas com o branco da neve.

Mas, nesta casa barrosã, há calor que vem das brasas acesas na grelha, onde Manuel Miranda oficia, com destreza e saber, ao fundo da sala, que se divide por dois pisos, num aproveitamento bem conseguido do pé direito do edifício. Aqui há acomodação para quatro dezenas de comensais, mesas e cadeiras em madeira, confortáveis; alfaias e copos adequados.

Ouça aqui o "TSF à mesa" desta quinta-feira

Nas entradas, o fumeiro barrosão é rei - chouriça assada, alheira e salpicão -, e o presunto, macio, é um hino aos sabores da região. Excelente começo, a prometer função prazenteira, como acabou por ser confirmado, graças à excelência da carne do Barroso, macia e saborosa, figura central da ementa.

À tradicional posta, juntam-se mais duas sugestões: ilhada e costeleta, tudo servido sem molho algum, apenas com o suco da carne. A acompanhar, batata frita às rodelas e um arroz com pedaços de carne, cuja gordura dá um gosto muito especial, deliciando o palato.

O bacalhau é outro pilar da lista e pode ser apreciado à moda de Braga, ou seja, frito e com molho de cebolada, cozido com todos ou assado.

Para sobremesa, o pudim abade de Priscos é, pela qualidade, escolha com caráter (quase) obrigatório.

Garrafeira limitada, embora com referências de qualidade. Serviço familiar e muito eficiente neste pedaço de território barrosão às portas da capital minhota.

Um restaurantes simples, que é um templo para os devotos fiéis das carnes. SABORES DO BARROSO, em Vimieiro, nos arredores de Braga.

Localização: Vimieiro (Braga)

Telef.: 253 672 293