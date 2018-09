Carros autónomos reduzem acidentes em um terço

"O desejo da Bosch é: zero acidentes, zero stress, zero emissões". Armin Karle, responsável pelo Centro de Desenvolvimento da Bosh em Braga, acredita que o carro autónomo será fundamental para a qualidade de vida dentro das cidades, reduzindo os acidentes, as emissões de gases poluentes e oferecendo conforto e mais tempo livre aos condutores.

"Os veículos autónomos podem reduzir a taxa de acidentes rodoviários em um terço", disse Armin Karle na sua intervenção no Lisbon Mobi Summit.

Aquele responsável pelo centro de desenvolvimento da Bosch, em Braga, onde estão a ser desenvolvidas soluções para veículos autónomos, apontou ainda a vantagem da redução do consumo.

Trabalhando também na esfera da interconectividade dos veículos, o responsável da Bosch referiu que os veículos terão cada vez mais sistemas de comunicação, que permitem interagir com outros equipamentos, como os que temos em casa, ou os que estão localizados em parques de estacionamento e que nos indicam o sítio certo onde há lugares vagos.

Em resumo, Armin Karle garantiu que "os carros autónomos serão sempre a maneira mais rápida, segura e confortável de chegar de um ponto a outro". Para além de que são um importante contributo para reduzir o stress.

