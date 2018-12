Percorrer o centro histórico de Ponte de Lima é fazer uma incrível viagem no tempo, revisitando épocas, recordando lendas e avaliando testemunhos marcantes de vários períodos.

A vila tem um encanto muito especial, uma graciosidade refletida nas águas do Lima, companheiro das horas festivas e inimigo nos momentos de transbordante mau humor.

O património monumental limiano é vasto e muito rico e ajuda a localizar períodos mais exuberantes da história de uma vila que teve duas muralhas, construídas no século XIV; hoje, só resta parte de uma delas.

O pano amuralhado que resistiu liga as torres de S. Paulo, também conhecida por Torre do Relógio e da Cadeia Velha.

A antiga prisão, construída nos alvores do século XVI, em pleno reinado de D. Manuel I, alberga uma loja de turismo e acolhe exposições temporárias.

Muito perto, praticamente atrás deste ex-líbris da vila, na rua da Porta Nova, fica a Casa do Provedor, restaurante que tem como lema a cozinha regional minhota.

TSF à Mesa - Casa limiana em toda a essência

O espaço é acolhedor, embora algo exíguo, com paredes em pedra, garrafeira integrada na decoração que conta também com motivos locais; piso em madeira e mobiliário moderno. Ambiente confortável e aquecido nos dias mais frios; com o tempo quente, sabe bem desfrutar da agradável esplanada que aumenta a capacidade deste restaurante que ostenta vários diplomas e tem o chef Daniel Pinheiro ao comando dos fogões.

A ementa não é particularmente vasta, mas tem por base os pratos minhotos mais afamados.

Nas entradas, perfilam-se, entre várias sugestões petisqueiras, broa frita em azeite e alho; bolinhos de bacalhau - tão nortenhos na forma -; polvo ou mexilhão com molho verde; cogumelos frescos gratinados.

Nos pratos de resistência, à boa maneira do Minho, brilha o bacalhau: frito, com cebolada, é servido com crosta de broa, ovo e azeitona picada. Leva ainda um pouco de vinho do Porto.

Culinária apurada justifica estatuto deste prato muito saboroso, criado com ambição e bem confecionado.

Outra sugestão é o polvinho ao vinho tinto, mas há pratos icónicos da gastronomia limiana, nomeadamente, o já distinguido arroz de sarrabulho com rojões,

Cabrito de leite assado e posta à Provedor tornam a escolha mais vasta neste restaurante em que, na doçaria, emerge o leite-creme queimado no capítulo das sobremesas.

Carta de vinhos com propostas de várias regiões, mas predominância - lógica -- de referências de vinho verde, nomeadamente das castas locais loureiro e vinhão.

Serviço simpático neste restaurante com boa relação preço/qualidade. Casa do Provedor, em Ponte de Lima.

Onde fica:

Localização: Rua da Porta Nova, n.º 22, 4990-092 Ponte de Lima

Telef.: 258 944 087