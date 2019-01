Penafiel é a cidade do Escritaria, o festival literário que coloca as palavras, à solta, nas ruas. É assim há 11 edições de um dos mais expressivos e marcantes cartazes do burgo nortenho.

Há, um pouco por toda a cidade, sinais que sobram desses dias de contagiante desassossego salutar, marcas de um acontecimento renovado a cada ano, sinal de vitalidade da urbe nortenha.

Na requalificada e airosa zona do Sameiro há traços do Escritaria, frases que são memória. Por ali, não faltam bares e restaurantes. O Casanova é um desses espaços de restauração.

TSF à Mesa: Casa nova na cidade do Escritaria com pratos de carne muito em voga

Com nova gerência há quatro anos, a casa, de aspeto rústico, tem generosa capacidade: duas salas, mais confortável a interior, com vista privilegiada para a cozinha; a da entrada, com balcão ao fundo, do lado direito. Paredes em pedra, decoração simples, com caixas de garrafas de vinho.

Amesendação básica; toalhas e guardanapos em papel.

A lista é um misto de propostas muito em voga no domínio das carnes - T-Bone bife Angus e costeletão Tomahawk (aproximadamente 1 kg), servido à dose - e pratos mais tradicionais.

Nas entradas, há propostas ideais para petiscar: mini-rojões; salpicão, pataniscas, ovos rotos; chouriça na brasa; salada de bacalhau; tábua com presunto e queijo; alheira.

O bacalhau, à Casanova ou grelhado, e o polvo à lagareiro são propostas relevantes no capítulo - pouco vasto - dos pratos de peixe. Salmão à chefe, por encomenda, robalo grelhado, completam a oferta.

Nas carnes, há supremos de frango laminado; lombinhos com migas de alheira e posta à Casanova ou maturada.

Ao domingo, reina uma trilogia de assados: lombo; vitela e cabrito.

Ao sábado, é mais ou menos habitual o cozido à portuguesa figurar como proposta do dia.

Uma escolha plenamente justificada pelas carnes de boa qualidade, tenras e saborosas, servidas em abundância e variedade: chispe, orelheira, frango, entremeada, costelinhas, batata, enchidos, couve, cenoura. A acompanhar, arroz de forno, servido em caçarola de barro.

Confeção a preceito deste prato calórico, que chegou à mesa fumegante, ideal para saborear com o tempo frio.

Na doçaria, referência para duas opções: panna cotta de morango e cheesecake.

Carta de vinhos vasta e bem elaborada, com as referências acompanhadas da indicação das castas. Vinho da casa - um tinto do Douro - bastante razoável.

Serviço simpático. Restaurante O Casanova, em Penafiel.

Onde fica:

Localização: Av. Zeferino de Oliveira n 85/91 4560-494 Penafiel

Telef.: 255 402 484