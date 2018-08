Deixaram tudo para mostrar o Bem no mundo a pedalar. Foram mortos pelo Daesh

Era no blogue Simply Ciclyng que Lauren Geoghegan e Jay Austin davam conta da aventura da volta do mundo.

Cansados da rotina de Washington, o jovem casal decidiu deixar o conforto e a estabilidade, em junho do ano passado, para alargar horizontes a pedalar, descobrir novas cultas e formas de liberdade.

Ao longo do último ano, partilharam imprevistos na estrada, como pneus furados, mas também boas surpresas e gestos de bondade dos desconhecidos com quem se cruzavam.

Passaram pela África do Sul, Marrocos, Itália, Espanha e tantos outros países, até chegarem à Ásia Central - de onde pretendiam seguir para a Austrália e América do Sul.

Há poucos dias percorriam as montanhas do Tajiquistão, com um grupo de sete ciclistas a que se juntaram, quando foram surpreendidos por um carro na estrada.

Num atropelamento premeditado, o grupo foi abalroado e o ataque filmado foi reivindicado pelo Daesh.

Além do jovem casal, dois ciclistas morreram e três ficaram feridos.

A jornalista Maria Miguel Cabo conta a história do casal norte-americano que foi morto pelo Daesh.

O sonho terminou ali, interrompido pelo extremismo do grupo islâmico, nas montanhas da ex-república soviética.

Para trás fica a esperança de Lauren e Jay, ambos com 29 anos, que se recusavam a acreditar na maldade.

Numa das últimas publicações no blogue, o casal dizia que "o mal é um conceito fictício que inventamos para lidar com as complexidades dos outros e com valores, crenças e perspetivas diferentes das nossas".