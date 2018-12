Casal de idosos traficava cocaína a bordo de um cruzeiro

Um tem 70 anos e o outro 72. São estrangeiros e aparentavam ser mais um casal de idosos a desfrutar de um cruzeiro internacional que percorre o circuito Caraíbas - Continente Europeu. Mas nem tudo é o que parece.

De acordo com um comunicado da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefaciente, da Polícia Judiciária, o casal é suspeito de "fortes suspeitas" de tráfico internacional de droga - "mais concretamente cocaína".

Através do cruzeiro internacional, o casal de idosos conseguia manter um circuito de tráfico, permanecendo fora dos radares da polícia.

Mas tudo acabou nesta segunda-feira após a embarcação atracar no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

Segundo o comunicado, a PJ realizou uma busca à cabine do casal, onde foram encontradas elevadas quantidades de cocaína "engenhosamente dissimuladas" dentro de quatro malas de viagem.

Os suspeitos foram detidos e presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

"Esta ação, que contou com o apoio da Polícia Marítima, é resultado da permanente troca de informação e cooperação entre a Polícia Judiciária e as competentes autoridades do Reino Unido, mormente com a National Crime Agency, no domínio do combate ao tráfico ilícito de estupefacientes", lê-se no comunicado.

Segundo o documento da PJ, a investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária e das autoridades do Reino Unido.