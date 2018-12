Casal detido por tráfico de recém-nascidos. Venderam quatro bebés

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas, uma mulher estrangeira e um cidadão nacional, por indícios de quatro crimes de tráfico de seres humanos, mais precisamente de recém-nascidos.

De acordo com o comunicado enviado às redações, os detidos, com 41 e 45 anos, são residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, e mantêm relação comum há cerca de dez anos.

Os crimes ocorreram entre julho de 2011 e 2017 "e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu"

As autoridades vão prestar esclarecimentos esta tarde, no Porto.