Durante esta residência, o artista brasileiro em que irá letras para o seu próximo disco - e, para isso, vai contar com a ajuda de jovens. No final, domingo (30 de setembro) de manhã, dá um concerto para bebés: o "Castello para Bebés", com entrada gratuita.

André Gomes, o programador musical do GTM conta que esta foi uma ideia que surgiu depois de Castello Branco ter recebido vários vídeos enviados por mães com bebés a ouvir a música dele. Como todas as atividades do GTM, o "Castello para Bebés" decorre no Cais de Gaia, na zona histórica da cidade.