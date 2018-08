CDS chama ministro das Infraestruturas ao Parlamento para explicar situação na CP

O CDS considera que o serviço público rodoviário está "em estado de colapso" e, por isso, quer ouvir Pedro Marques no Parlamento. O vice-presidente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, alerta para as dificuldades criadas pelas alterações dos horários, mas também para a falta de manutenção e para o estado das carruagens, que levaram a incidentes como os deste fim de semana.

Na sequência das temperaturas elevadas que se registaram, alguns passageiros sentiram-se mal nos comboios Alfa Pendulares da CP. O ar condicionado não foi suficiente.

Adolfo Mesquita Nunes considera que o governo tem de dar explicações aos utentes.

É urgente perceber o que está o governo a fazer para resolver os problemas nos comboios, defende Adolfo Mesquita Nunes.

O vice-presidente do CDS não aceita que o executivo de António Costa atire culpas aos anteriores governos.

Adolfo Mesquita Nunes lembra que António Costa está no poder há três anos.

A próxima reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República está marcada para 6 de setembro.