No dia de S. Valentim, em que o amor anda no ar, é tempo de celebrar a dois, também à mesa, partilhando momentos únicos. Um brinde à felicidade pode iniciar um jantar muito especial. Em ambiente romântico e saboreando as mais diversas iguarias.

A norte, há menus para todos os gostos e bolsas e alguns apelam mesmo à criatividade.

Na margem esquerda do Douro, em Vila Nova de Gaia, o restaurante Vinum, integrado nas Caves Graham's, inova e lança desafio: a partir da nova carta, cada par vai criar a harmonização vínica para o prato solicitado.

Alcachofras na grelha; acelgas com recheio de porco bísaro; arroz cremoso de polvo ou os tradicionais costeletão de vaca velha e leitão crocante são algumas das escolhas.

TSF à Mesa - Celebrar S. Valentim em jantar romântico

A montante, o restaurante Barão Fladgate, nas caves Taylor"s, com vista panorâmica para o Porto e para o rio Douro, é cenário perfeito para um jantar que tem início com um creme de lavagante com medalhão de lagosta, carpaccio de vieira do Atlântico e citrinos.

Segue-se banana caramelizada com baunilha de Madagáscar, rúcula selvagem e crocante de queijo Brie.

O prato principal é lombinho de porco preto com batata rústica.

Para concluir, nuvem de chocolate e texturas de avelãs, vinho do Porto, frutos vermelhos e menta.

Do outro lado do rio, a panorâmica da Invicta que se desfruta do Porto Palácio Vip Lounge é soberba e o menu inspirado em cinco romances: o «Último Tango em Paris" desvenda-se num sabayon de ostra e espumante, antes de «Amores Proibidos», um gaspacho de morango e tomate com cavala fumada.

O clássico «Pedro e Inês» remete para tamboril e lagostim, mousse de couve flor e coentros com geleia de lingueirão, antes de «As palavras que nunca te direi»: magret de pato, ravioli de cogumelos e trufa.

A sobremesa mistura a doçura do chocolate com a frescura das tangerinas e as notas picantes das especiarias.

No centro do Porto, o Astória, no Hotel InterContinental/Palácio das Cardosas, apresenta um menu baseado na fantasia romântica «A Bela e o Monstro».

Para começar, tártaro de carabineiro com crocante de tinta de choco; brandade de bacalhau e rillette de pato com vinho do Porto.

Em seguida, lavagante glaceado com puré de beterraba assada e terrina de rabo de porco; pescada da Póvoa com bivalves.

O prato de carne: novilho nacional no carvão, chanterelles e brócolos queimados.

Para terminar, salame de chocolate, bombom de limão, pudim abade de Priscos e goma de Porto tónico.

Em cenário vinhateiro, a Quinta da Pacheca, junto ao Douro, com a Régua na outra margem, propõe sushi de meloa e presunto para entrada.

Segue-se o prato de peixe: filete de salmonete marcado ao momento sobre puré de chocos e tinta de sépia.

O capítulo seguinte é assegurado por um magret de pato sobre puré de batata-doce e crocante de presunto, com molho de canela e emulsão de tangerina.

Entre Viseu e Nelas, no centenário Paço dos Cunhas de Santar, construído em 1609, rodeado de jardins encantadores e de vinhedos, a ementa propõe, para entrada, carabineiro, coentros e aipos. Para acompanhar, espumante Cabriz Bruto.

Robalo, lavagante, cevada e lima kaffir é o prato de peixe; lombinho de vitela, feijão branco e cantharellus, o prato de carne.

À sobremesa, chocolate, cerejas e avelãs.

O vinho licoroso Cabriz Ímpar é o remate perfeito para uma refeição especial. No dia de S. Valentim.