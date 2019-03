Chegaram a Portugal mais 23 refugiados ao abrigo do programa das Nações Unidas

O Governo anunciou esta sexta-feira que chegaram a Portugal mais 23 refugiados ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas. Os migrantes aterraram na quinta-feira em solo português, provenientes do Egito.

Em comunicado conjunto enviado à TSF, os ministros da Administração Interna e da Presidência explicam que "trata-se do último grupo de pessoas que foram entrevistadas pela primeira missão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Alto Comissariado para as Migrações ao Egito, realizada em julho do ano passado".

As 23 pessoas que chegaram a Portugal, cinco famílias e duas pessoas isoladas, são oriundas do Sudão, Síria, Sudão do Sul e Etiópia. Os migrantes vão ser acolhidas pelo Conselho Português para os Refugiados, em Loures e pela Associação Peaceful Parallel, em Coimbra.

No total, Portugal já acolheu 127 pessoas ao abrigo do Programa de Reinstalação.