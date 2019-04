Cheleiros e Jampal regressam ao mapa

André Manz, de 54 anos, descobriu por acaso uma casta portuguesa que estava desaparecida. André, brasileiro, veio para Portugal para jogar como guarda-redes no Estoril, mas uma lesão afastou-o do futebol. Formado em Educação Física, foi pioneiro a trazer para o país ginástica aeróbica coreografada no final dos anos 1980.

Enquanto procurava um terreno para instalar um centro de estágio, a mulher de André Manz, Margarida Carmo, ginasta olímpica portuguesa em Los Angeles, acabou por apaixonar-se por Cheleiros, onde construíram uma casa. Num terreno perto, que compraram entretanto, descobriram uma casta branca, jampal, há muito abandonada na zona e no país. Com a primeira colheita de 2007, o vinho jampal monocasta , levado para Inglaterra por Julia Harding, recebeu a distinção de um dos 50 melhores vinhos portugueses. O casal recuperou várias casas em Cheleiros que adaptou para adega, museu e loja. Está prevista a abertura de um restaurante.

Foto: Facebook Manzwine

Filho de peixe

O restaurante G da Pousada São Bartolomeu veio para as páginas dos jornais por ter recebido uma estrela Michelin na última edição entregue na gala em Lisboa. Os irmãos Óscar e António Gonçalves arrecadaram o prémio, depois de terem tomado conta da Pousada há cerca de cinco anos.

Os irmãos cresceram num restaurante de referência em Bragança, o Geadas, propriedade dos seus pais. Desde que assumiram a gestão da Pousada que trabalharam para que o prémio mais cobiçado da gastronomia pudesse acontecer.

Na prática, utilizam os produtos de qualidade da região transmontana e apresentam-nos de uma forma criativa e contemporânea. O restaurante, pela envolvência artística da pousada, com várias peças de autores consagrados portugueses como Nadir Afonso ou Graça Morais, funciona um pouco como antecâmara do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais instalado no centro da cidade de Bragança. Os irmãos garantem o "processo contínuo de pesquisa e evolução, com especial atenção ao enaltecimento dos produtores e produtos regionais".