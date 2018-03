O acidente aconteceu ao início da manhã. Uma composição do Metro Sul do Tejo chocou com um autocarro de passageiros em Corroios, no concelho do Seixal.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. A TSF sabe que os feridos foram transportados para o Hospital Garcia da Orta, em Almada.

Não se conhecem as causas da colisão.