Regresso à normalidade

Última atualização - 20:13

Lisboa - 20:10

Trânsito Intenso sem paragens

Na Av. da Ponte 25 de Abril em direção a sul

No IC19 para Sintra na reta dos comandos.

Porto - 20:10

Trânsito Intenso sem paragens

Lisboa - 19:53

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

Na A5 em direção a Cascais há abrandamentos entre a Cruz das Oliveiras e Linda-a-Velha

Porto - 19:53

Trânsito Lento

Lisboa - 19:35

Trânsito Lento

Na Ponte Vasco da Gama em direção a Sul há intensidade em toda a extensão do tabuleiro.

Na A5 em direção a Cascais há fila entre a Cruz das Oliveiras e Linda-a-Velha

Porto - 19:35

Trânsito Lento

Na VCI há fila em ambos os sentidos entre Francos e a Arrábida.

Na Av. AEP nos dois sentidos

Lisboa - 19:00

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios. No sentido contrário do Eixo há fila entre Sete Rios e a 2ª Circular.

Na Ponte Vasco da Gama em direção a Sul há abrandamento em toda a extensão do tabuleiro.

Na 2ª CIrcular há paragens em ambos os sentidos entre o relógio e Pina Manique

Na A5 há abrandamentos em ambos os sentidos entre o Viaduto Duarte Pacheco e Linda-a-Velha

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz

Porto - 19:00

Trânsito Lento

Na VCI há fila em ambos os sentidos entre Bonjoia e a Arrábida. (acidente no Amial e Av. AEP)

Na Av. AEP nos dois sentidos

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Há várias ruas na cidade de Lisboa alagadas

Lisboa - 18:35

Trânsito Lento

Na 2ª CIrcular paragens em ambos os sentidos entre a Encarnação e Pina Manique

A Radial de Benfica no sentido 2ª Circular / Sete Rios está preenchida devido a grande lençol de água na ligação ao Eixo Norte Sul em Sete Rios.

Na A5 há filas em ambos os sentidos entre o Viaduto Duarte Pacheco e Linda-a-Velha

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há abrandamentos entre os túneis de Benfica e o Sr. Roubado

Porto - 18:35

Trânsito Lento

Na VCI há fila em ambos os sentidos entre Bonjoia e a Arrábida.

Na Av. AEP nos dois sentidos

Na A4 no sentido Porto - Amarante, com fila entre Águas Santas e a saída para Ermesinde

Há várias ruas na cidade de Lisboa alagadas

Lisboa - 17:40

Acidente na A13 entre Alcochete e Vila Franca de Xira no sentido Montijo / Almeirim no km 20. Há corte de via direita e demora no local

Na 2ª CIrcular em direção a Sacavém em Benfica devido a um grande lençol de água, há fila desde Queluz no IC19. Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique e depois já no IC19 fila até ao Viaduto da CREL.

A Radial de Benfica no sentido Sete Rios / 2ª Circular está demorada. Em direção a Sete Rios está preenchida devido a grande lençol de água na ligação ao Eixo Norte Sul em Sete Rios.

Trânsito Lento

Na A5 há filas em ambos os sentidos entre o Viaduto Duarte Pacheco e o estádio Nacional

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há demora entre a Pontinha e o Sr. Roubado

Porto - 17:40

Acidente na A4 entre Campo e Baltar no sentido Porto / Amarante, no km 26. Há corte de via esquerda e cerca de 3 km de fila

Trânsito Lento

Na Av. AEP no sentido Matosinhos / Porto

Há várias ruas na cidade de Lisboa alagadas

Lisboa - 17:05

Na 2ª Circular em Benfica está uma viatura parada (água até meio da viatura) em direção a Sacavém há fila desde Queluz no IC19.

A Radial de Benfica no sentido Sete Rios / 2ª Circular está preenchida.

Na 2ª Circular no sentido aeroporto / Benfica há abrandamentos entre o relógio e Pina Manique e depois já no IC19 fila até Queluz

Trânsito Lento

Na CRIL no sentido Algés / Sacavém há demora entre a Pontinha e o Sr. Roubado

Porto - 17:05

Acidente na A4 entre Campo e Baltar no sentido Porto / Amarante, no km 26. Há corte de via esquerda e cerca de 3 km de fila

Reaberta a A4 no Km 26 entre Campo e Baltar. Mantêm-se corte de via esquerda.

Lisboa - 16:30

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Pina Manique e Benfica onde está uma viatura parada (água até meio da viatura) No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há fila entre o Viaduto da CREL e a Amadora e depois demora até Pina Manique. A Radial de Benfica no sentido Sete Rios / 2ª Circular está preenchida.

Porto - 16:30

Acidente na A4 entre Campo e Baltar no sentido Porto / Amarante. No Km 26 a circulação encontra-se suspensa. Há cerca de 3 km de fila

Trânsito Lento

Na Av. AEP há fila no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde a estrada da Circunvalação

Pesado avariado no IP3 entre o nó do Lorvão e da Espinheira, na zona de Penacova, sentido Coimbra / Viseu. Trânsito a ser desviado na zona para a N2. Não há demora na zona

Porto - 16:20

Acidente na A4 entre Campo e Baltar no sentido Porto / Amarante no Km 26 a circulação encontra-se suspensa. Há cerca de 3km de fila

Há várias ruas na cidade de Lisboa alagadas

Lisboa - 16:10

Acidente na A5 antes do Alto de Monsanto no sentido Cascais / Lisboa. Há fila desde Caselas.

No IC19 no sentido Sintra / Lisboa há fila entre o Viaduto da CREL e a Amadora e depois demora até Pina Manique

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Pina Manique e Benfica onde está uma viatura parada (água até meio da viatura) depois há também demora em ambos os sentidos entre Benfica e a zona do relógio.

Porto - 16:10

Acidente na VCI antes da saída para as Antas em direção ao Freixo. Há fila desde a Via Norte

Trânsito Lento

Na Av. AEP há fila no sentido Matosinhos / Porto

Na A3 para a VCI há fila desde a estrada da Circunvalação

Pesado avariado no IP3 entre o nó do Lorvão e da Espinheira, na zona de Penacova, sentido Coimbra / Viseu. Trânsito a ser desviado na zona para a N2. Não há demora na zona