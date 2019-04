Chuva e frio na semana da Páscoa

A semana da Páscoa vai ficar marcada por chuva e por uma descida de temperatura. O céu estará geralmente muito nublado um pouco por todo o país, sendo que a partir do fim da manhã haverá uma redução da nebulosidade.

Entre segunda e quinta-feira, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 9ºC e os 11ºC em Lisboa e no Porto, enquanto as máximas manter-se-ão entre os 17 e os 20 graus na capital e entre os 17 e 18 graus na Invicta.

No resto do país, as temperaturas máximas não deverão passar os 21 graus, com exceção para o Sul, onde poderão chegar aos 23ºC. Já as mínimas rondarão entre os 8 e os 12 graus até ao meio da semana.

De acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), na terça-feira haverá um abrandamento da chuva, uma pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. No Interior Norte e Centro está previsto ainda um acentuado arrefecimento noturno.

A precipitação regressa logo na quarta-feira, altura em que a temperatura mínima deverá voltar subir.