Chuva e vento fazem estragos de 7 milhões de euros em Faro

A chuva e os fenómenos extremos de vento causaram estragos superiores a 7 milhões de euros em Faro. As contas são feitas pela autarquia, somando os danos em estruturas de empresas, habitações, explorações agrícolas e espaço público urbano.

"Entre litoral, estruturas de empresas, habitações, explorações agrícolas e espaço público urbano, os danos ascendem a mais de 7 milhões de euros - trata-se do maior prejuízo causado por fenómenos climatéricos na história contemporânea do concelho", lê-se num comunicado da Câmara Municipal de Faro enviado esta segunda-feira à TSF.

No domingo, o ministro da Agricultura tinha já apontado para um prejuízo de cerca de 3 milhões e meio, só nas infraestruturas agrícolas. Esta segunda-feira, é a vez do ministro do Ambiente e da secretária de Estado da Habitação visitarem a cidade de Faro.

O presidente da câmara espera que levem "soluções adequadas para os problemas existentes".