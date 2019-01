Chuva regressa na quarta-feira

As temperaturas mínimas vão começar a subir ligeiramente 1 a 2 graus Celsius durante esta segunda e na terça-feira, terminando os avisos de frio emitidos para os distritos de Évora, Beja e Setúbal.

"Para hoje [segunda-feira] prevê-se um dia de céu pouco nublado ou limpo moderado a forte nas terras altas e acentuado arrefecimento noturno. Na terça-feira, a situação muda. Vamos ter nebulosidade por nuvens altas, vento fraco e pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima", disse Ricardo Tavares, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para quarta-feira, adiantou Ricardo Tavares, está prevista nebulosidade, alguma precipitação em geral fraca um pouco por todo o território, que será de neve nas terras altas das regiões norte e cento.

"A tendência a partir de quarta-feira será começarmos a alterar dias com precipitação e sem precipitação", disse.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, sendo temporariamente do quadrante norte no litoral oeste durante a tarde, soprando por vezes moderado a forte nas terras altas das regiões Norte e Centro.

A previsão aponta também para formação de geada, em especial no interior, neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales e terras baixas e acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus em Bragança e os 7 em Portalegre e as máximas entre os 10 graus em Bragança e na Guarda e os 17 em Faro e Évora.