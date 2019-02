Circulação ferroviária entre Caíde e Marco de Canaveses encerrada mais um mês

A Infraestruturas de Portugal (IP) prolongou por mais um mês o encerramento da linha ferroviária do Douro entre Caíde e Marco de Canaveses.

Em comunicado, a empresa "que, por dificuldades técnicas derivadas das condições geotécnicas existentes, nomeadamente no interior Túnel de Caíde, o ritmo de execução dos trabalhos inicialmente previsto foi prejudicado, pelo que o encerramento à circulação ferroviária do troço entre Caíde e Marco de Canavezes da Linha do Douro será prolongado até final do mês de março".

A situação "apenas foi suscetível de identificar com o desenvolvimento da obra" e os operadores ferroviários, autarquias e associações de utentes e empresariais da região já foram informados.



Os trabalhos na Linha do Douro só estarão concluídos no final de março, sendo que estava previsto que terminassem no fim de fevereiro.