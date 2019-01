Cirurgião da cabeça e pescoço. Uma vida no IPO de Lisboa

Jorge Rosa Santos. Dr. Jorge Rosa Santos. Um homem que se confessa distraído com as pequenas coisas do dia-a-dia, mas comprometido com os doentes que segue no Instituto de Oncologia. São retalhos da vida de um médico. E de um enólogo. Mas esse é outro Jorge.

A família é um pilar. O Alentejo um refúgio. E o vinho bebe-se!

Explicit é a primeira colheita da família Rosa Santos. Um tinto que chegou ao mercado em 2011. Castas alentejanas produzidas no Monte do Mata-Mouros, em Estremoz. O princípio, a verdade, se formos à raiz da palavra.

Implicit, um vinho " mais democrático " que acompanha uma boa conversa entre amigos. Lá está, envolver, entrelaçar se recuarmos de novo ao latim medieval.

Com três dos quatro filhos enólogos, adivinhava-se a tentação. E o último dos néctares produzidos nas encostas da Serra de Ossa tem o nome da casa: Rosa Santos família. Porque um vinho tem de contar uma história.

Ouça um excerto da conversa

Apetece perguntar porque é que nenhum dos quatro filhos quis seguir medicina, " salvar vidas como o pai". E ficamos a saber que esta gente gosta da terra. Na quinta dos avós percorriam minas debaixo do chão. Eram outros tempos. Eram aventuras que bebiam dos livros do Tom Sawyer. Agora plantam vinhas a céu aberto. E esmagam uva. E numa adega, quem está decide!

No bloco operatório quem está, acredita que está a fazer o melhor possível por aquele doente.

A decisão já foi tomada antes. O cirurgião Jorge Rosa Santos que dirige o Serviço de cirurgia da cabeça e pescoço do IPO desde 1995; fala-nos do que sofre o médico com o sofrimento do doente. Da angústia da mutilação, do lado visível da mutilação neste tipo de cancros. E deixa um alerta "estamos a recuar ao século XX."

Para sublinhar que os doentes chegam cada vez mais doentes.

Ao ponto do médico se interrogar "Meus Deus. O que é que posso fazer por esta pessoa?"

Prevenção é a palavra-chave, qualidade de vida o que importa assegurar.