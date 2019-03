A baixa do Porto está diferente, de cara lavada, mais cosmopolita e frenética, percorrida por magotes de turistas atraídos por um destino que está, de facto, na moda.

Um cenário que Manuel da Silva Passos, uma das figuras mais destacadas da revolução liberal, parlamentar e ministro que ficou conhecido por Passos Manuel, certamente, não imaginava, no século XIX, quando criou duas academias portuenses: a Politécnica e a de Belas Artes.

O nome daquele reformador do Ensino, que esteve quase um ano no poder, foi dado a uma das artérias mais centrais e nobres da Invicta cidade.

O Coliseu do Porto, obra assinada por Cassiano Branco; o edifício do antigo cinema Olímpia; a garagem mesmo em frente e o Ateneu Comercial do Porto são alguns dos edifícios situados na rua de Passos Manuel, que fazem parte da história do burgo tripeiro.

Um dos vizinhos mais recentes desta instituição, que está a meses de completar século e meio de existência, é o Clube 21 - Passos Manuel, irmão mais novo do quarentão com domicílio na zona residencial do Foco.

TSF à Mesa - Clube na baixa portuense fiel às origens

Manteve o estilo clássico, com um toque britânico a alargou a oferta, com a adoção de novas valências, desdobradas nos dois pisos abertos ao público.

A liderança sabedora de José Carlos Alves, o pai de ambos os projetos marcados pelo sucesso, é comum a ambos.

Pedra e madeira são elementos preponderantes nos espaços que acolhem restaurante, bar e cervejaria, marcados pela flor de lótus, o símbolo da família 21.

Ambiente agradável, informal. Amesendação moderna.

A garrafeira é um elemento base da decoração. Sobressaem objetos antigos, rádios e outros adereços que brilham nas amplas salas com luz difusa a criar uma atmosfera agradável, seja para beber um copo de vinho, saborear uma refeição leve ou mais substancial.

Neste domínio, os grandes clássicos do irmão mais velho viajaram até Passos Manuel: o emblemático rosbife à inglesa, carne de grande qualidade, excelente tempero e sabor; as tripas à moda do Porto e o cozido à portuguesa.

No capítulo de especialidades, figuram ainda o bacalhau - com broa e à lagareiro - e outras sugestões cárnicas, a exaltarem a qualidade da bem trabalhada matéria-prima: bife na tábua laminado; miminhos de boi à chefe e tornedó, com cogumelos ou à americana; panados com arroz de feijão.

Noutro registo, um ex-líbris também marca presença na nova casa da baixa: o duo de pregos, com bife do lombo, fiambre e queijo, acompanhados com batata frita.

Nas sobremesas, referência para o bolo de bolacha. Carta de vinhos de bom nível. Serviço simpático neste restaurante fiel às boas origens. Clube 21 - Passos Manuel, no Porto.

Onde fica:

Localização: Porto

Telef.: 22 092 3984