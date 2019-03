O triângulo que tem como vértices Castelo de Vide, Portalegre e Marvão é um dos mais visitados do extenso território alentejano.

A orografia confere extrema beleza a este rincão onde se destaca Marvão, vila branca alcandorada em negra protuberância rochosa a quase 900 metro de altitude e de onde o olhar alcança terra sem fim.

No sopé da escarpa encimada pelo castelo e a pouco mais de uma légua de distância, o rio Sever corre sem pressas, à sombra da torre aduaneira medieval, uma construção de planta quadrangular, construída, segundo há notícia, em 1416. Finalidade: cobrar os direitos de portagem a quem por ali passava. A caminho de Marvão ou da vizinha Espanha.

E o nome de Portagem ficou para sempre ligado ao povoado que cresceu aos pés da «mui nobre e sempre leal vila de Marvão».

O local é muito agradável, refrescado pelas águas do rio que dá nome a um dos restaurantes da localidade: Churrasqueira Sever.

TSF à Mesa - Cogumelos e grelhados na Portagem alentejana

O nome pode iludir, mas desengane-se quem pensar que se trata de um estabelecimento de comida rápida. Nesta casa alentejana, situada na rua Nova, a pouco mais de 500 metros da rotunda e paralela ao rio, há muito mais para saborear que grelhados.

A sala, com o piso em tijoleira, é airosa. Mesas em madeira com toalhas aos quadrados cobertas com papel. Nas paredes brancas, motivos regionais são a base da decoração do espaço marcado pela informalidade e conforto.

As carnes alentejanas de porco e de borrego assumem papel preponderante na ementa deste restaurante com outro forte motivo de atração petisqueira: os cogumelos. De produção própria, os shitake e os selvagens, em que a vizinha serra de S. Mamede é pródiga.

Preparados das mais diversas formas, alimentam o capítulo de entradas: tortulhos de miolada; silarcas; boletos salteados em azeite; shitake de S. Mamede com ovos ou túberas salteadas.

No rol dos enchidos, a cacholeira ou morcela, assada é uma alternativa de sabor regional.

O misto de carne de porco preto - secretos, plumas, entrecosto e febrinhas - acompanhado com legumes cozidos e batatas fritas - é um ex-líbris da casa. Tempo ideal de grelha, qualidade e tempero dão um sabor único à carne.

As costeletas de borrego são outra opção; nos pratos de peixe, destaque para o achigã grelhado com molho de azeite e coentros e o bacalhau dourado, variante regional da versão à Brás.

Nas sobremesas, a doçaria regional é rainha.

Garrafeira com predominância dos vinhos alentejanos. Serviço dinâmico neste restaurante com sabor a Alentejo. CHURRASQUEIRA SEVER, na Portagem, em Marvão.

Onde fica:

Localização: R. Nova 24, Estrada Rio Sever Portagem, 7330-347 São Salvador de Aramenha (Marvão)

Telef.: 245 993 458