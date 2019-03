As Portas de Benfica marcaram, até à reta final do século XIX, o limite fiscal da cidade de Lisboa. Os edifícios construídos em estilo neogótico, com ameias a lembrar castelos, formam um conjunto interessante, felizmente preservado, com oito torreões ligados quatro a quatro.

A passagem entre ambos os blocos era uma das 26 portas de entrada na capital, onde eram controladas as mercadorias e os géneros destinados a Lisboa e cobrados os impostos: o real de água, em vigor - imagine-se! - desde os tempos da construção do Aqueduto das Águas Livres, e o imposto de barreiras.

Hoje, não há entraves de natureza fiscal nas Portas de Benfica que dão acesso à rua Elias Garcia, já no concelho da Amadora, artéria onde mora, no n.º 51, o restaurante As Colunas.

TSF à Mesa - Colunas sólidas às Portas de Benfica

A cozinha tradicional portuguesa e os pratos de caça são a imagem da casa, de ambiente familiar, que mantém a mesma gerência desde 1988.

Espaço tranquilo, com a madeira bem presente, até nas caixas de vinhos, que reforçam uma garrafeira vasta e de qualidade, que preenche as vitrinas por completo.

A ementa é extensa e diversificada: pastéis de massa tenra, confecionados com carne de vitela barrosã; cabrito e vitela assados no forno; arroz de cabidela de galo do campo e cozido à portuguesa.

Na época, marcam presença na lista a lampreia e o sável frito com açorda de ovas

As sopas de peixe e de cação e os filetes de garoupa, acompanhados com arroz de tomate merecem citação.

Capítulo particularmente interessante da lista é preenchido com os pratos de caça: perdiz estufada ou de escabeche; lebre com feijão; coelho frito ou em arroz; empada de perdiz em massa folhada; lombo de javali.

Por encomenda, é possível saborear carne de animais exóticos: lombo de crocodilo; escalopes de veado, de canguru e de zebra.

Sobremesas bem confecionadas. Garrafeira vasta e de excelente nível. Serviço simpático e familiar neste restaurante com uma cozinha consistente. As Colunas, na Amadora.

Onde fica:

Localização: Rua Elias Garcia, 51 2700-843 Amadora

Telef.: 21 499 0660