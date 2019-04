Crise energética leva Torres Vedras a acionar Plano Municipal de Emergência

A Câmara de Torres Vedras acionou na quarta-feira, às 21h45, o Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil do município, "pela crise energética reconhecida pelo Governo", divulgou esta quinta-feira em comunicado.

"Em causa está a crise energética reconhecida pelo Governo que levou à declaração da situação de alerta em todo o território de Portugal continental", lê-se no comunicado, referindo que a decisão foi tomada na noite de quarta-feira, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras.

Este Plano de Emergência no concelho de Torres de Vedras, a 30 quilómetros a oeste de Lisboa, define as prioridades para a utilização de combustíveis, "visando o fornecimento de bens e serviços essenciais à sobrevivência humana"

Assim a primeira prioridade é o transporte de doentes urgentes, e daqueles em "situações em que a unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste não possua as valências necessárias para o seu tratamento", seguindo-se o transporte de medicamentos, a recolha de resíduos sólidos urbanos, o transporte coletivo de passageiros, o transporte de alimentos, designadamente produtos hortícolas e frutícolas, carnes, peixes, pão e água engarrafada, alimentação animal e combustíveis.

A Proteção Civil de Torres Vedras informa no mesmo comunicado que as forças de segurança - GNR e PSP, os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras - e "os demais agentes de proteção civil têm garantido o fornecimento de combustível e estarão a funcionar na sua normal capacidade".

A câmara torriense apela à população, "para que proceda ao consumo moderado de combustível, evitando atividades que exijam o consumo de combustíveis fósseis e que não sejam essenciais, nomeadamente a utilização de combustível para veículos, assim como o consumo de gás engarrafado".

No âmbito do plano, "cada particular fica obrigado a um limite de abastecimento de 15 litros nos postos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento -- Jumbo e área de serviço de Torres Vedras na A8 sentido sul-norte".

"Nos demais postos de abastecimento no concelho de Torres Vedras, deverá ser mantida uma reserva de 20% de combustíveis para utilizações consideradas prioritárias", realça o comunicado.

A autarquia refere que a situação de alerta foi decretada pelos ministros da Administração Interna e o do Ambiente e da Transição Energética, e vigora até domingo, e "resulta do incumprimento da requisição civil dos trabalhadores motoristas em situação de greve, decretada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas".

