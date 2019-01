Como as "mulheres da Triumph" ainda mantêm a fábrica viva

Madalena Lourenço recebe-nos em casa. Lucinda Carvalho já lá está. Madalena tem 47 anos, 26 de trabalho na Triumph como costureira e como monitora. Lucinda tem 62 anos, 40 passados na fábrica, no final como controladora de qualidade. Sentam-se no sofá, lado a lado, a segurar a mão uma da outra, enquanto recordam aquele dia 24 de janeiro de 2018, quando finalmente puderam respirar fundo. "Foi o sair daquela pressão de estarmos lá à noite, ao frio, aquele stress... e depois foi o 'finalmente morreu'. Por um lado, o alívio, mas por outro, uma tristeza muito grande, que ainda persiste", desabafa Madalena, "ainda não consegui fazer o luto".

A memória ainda está muito fresca. Lembram-se ao detalhe daqueles 20 dias de luta à porta da fábrica para impedir a saída das máquinas e dos materiais e garantir que conseguiam recuperar os salários em atraso e as indemnizações a que tinham direito. ​​​​​​Mais do que isso, lembram-se do que conduziu a esse desfecho. Dois anos de morte anunciada. Viram fábricas da Triumph fechar em todo o mundo; ouviram promessas de patrões, do governo até; sentiram a pressão da administração; assistiram à chegada, com pompa e circunstância, de um novo investidor que garantia futuro. Com a Gramax TGI, o cenário só piorou - cada vez menos trabalho, encomendas pequenas, projetos sem pés nem cabeça. "Faziam, desmanchavam; não traziam fichas técnicas; os modelos não vestiam bem, voltavam para trás", conta Lucinda.

A jornalista Joana Carvalho Reis conversou com Madalena Lourenço e Lucinda Carvalho, duas das mulheres da Triumph. Um trabalho com cuidados técnicos de Pedro Picoto.

Aos poucos, viram a fábrica a morrer. Até que no final de novembro, não receberam o salário por inteiro. Dezembro passou, vieram as férias de Natal. A 5 de janeiro de 2018, começou a luta. Lucinda respira fundo para recordar esse momento. "Isto ainda mexe comigo", confessa. Naquele dia, uma carrinha chegou à fábrica para carregar material. Os trabalhadores perceberam que não era um cliente; queriam levar material e máquinas da empresa. "Se já não nos estavam a pagar, o material era nosso!".

A história que se seguiu encheu páginas de jornais e foi acompanhada em todas as rádios e televisões. As mulheres da Triumph não iam permitir que lhes roubassem o que era delas. Criaram uma barreira à entrada da fábrica, revezaram-se em turnos, fizeram vigílias, ofereceram lingerie a ministros e até ao Presidente da República. Não cederam. Durante 20 dias, aguentaram a chuva, o frio, o cansaço... mas ali ninguém entrou.

E depois, a 24 de janeiro de 2018, chegou a administradora de insolvência. Já podiam descansar, o processo passava para os tribunais. Tinham conseguido. Finalmente, podiam ir para a casa.

"É um misto de alívio, de já não ter de ir para lá, aquele stress, mas depois... o que é que eu estou aqui a fazer? Sentia-me inútil em casa", conta Lucinda, "a saudade das colegas, aquela rotina do trabalho... foram dias de vazio". Madalena garante que o luto ainda não está feito. "São coisas que mexem connosco", a voz treme-lhe. "Foram 26 anos. Namorei, casei, comprei a minha casa, criei as minhas filhas... construí a minha vida toda ali. Dei tudo, vesti sempre aquela camisola... Foi uma dor grande o que nos fizeram".

Lucinda segura a mão de Madalena. Está ali, como estão outras mulheres da Triumph. Quando deixaram de precisar de ir à fábrica, criaram grupos nas redes sociais. "Todos os dias dizemos 'Bom dia' umas às outras", contam. Juntam-se pelo menos uma vez por mês, festejam aniversários, estão lá sempre que é preciso. Um apoio fundamental numa história que ainda não acabou. Agora, esperam uma decisão do Tribunal para receberem as indemnizações. Pelo menos alguma coisa. Madalena acredita que pode ser isso que permita pôr uma pedra no assunto. "Aí já não vamos ter mais nada que nos ligue à fábrica. Agora, ainda está alguma coisa pendente".

Madalena sabe que esta ferida ainda vai continuar, pelo menos algum tempo. Mas não cruzou os braços. Antes de começar a receber o subsídio de desemprego, já se tinha inscrito num curso. Está a ter aulas de inglês e agora continua em formação na área administrativa.

Das mais de 400 trabalhadoras da Triumph, poucas conseguiram emprego. Algumas criaram o próprio posto de trabalho, mas a maioria está a fazer formação. Também é uma oportunidade para descobrir novos caminhos, garante Madalena.

A meio da conversa, um telefone toca. É o telemóvel de Lucinda. A conversa é interrompida. É uma boa notícia: vai ser avó de um rapaz. Lucinda recompõe-se para falar dos planos que tem para o futuro. Em abril faz 63 anos. Agora tem o subsídio de desemprego e depois espera não ser muito prejudicada e avançar para a reforma.

"Dei muitos anos à fábrica e gostei muito de lá trabalhar. Entrei com 20 anos, saí com 60. Foi uma parte boa da minha vida, que vou contar aos meus netos". Os olhos brilham e Lucinda não consegue esconder um riso nervoso. "Vou contar aos meus netos que fui feliz enquanto lá trabalhei, que não me arrependo do que fiz, só me sinto triste pela maneira como acabou. Queria sair por mim e fui obrigada a sair. A vida continua, com diz a Madalena. Eu agora vou-me focar no meu netinho!".



O gravador pára. Madalena e Lucinda abraçam-se. São irmãs - de fábrica, de luta, de coração. Agora vão almoçar fora, festejar o neto de Lucinda que vem aí. A vida continua.

