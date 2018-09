"Como é que consegue mentir tanto ao país?" Taxistas atacam ministro do Ambiente

O presidente da ANTRAL (Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros) acusa o ministro do Ambiente de faltar a verdade e pedem a sua demissão, depois de o ministro ter dito que o Governo está aberto para o diálogo com os profissionais do táxi.

Esta terça-feira, no Fórum TSF, o ministro João Pedro Matos Fernandes, que tutela o setor dos transportes, reafirmou que a lei contestada pelos taxistas vai mesmo entrar em vigor a 1 de novembro, como está previsto, mas sublinhou que sempre se mostrou disponível para dialogar.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa

"A porta do Ministério do Ambiente sempre esteve aberta para os receber", garantiu o ministro. "É fundamental modernizar o setor do táxi, mas, quando se chega à prática das soluções, não pode ser só o Governo a ter essa vontade".

O presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida, diz que o ministro do Ambiente "não está a falar a verdade". "Desde 2016 que andámos a pedir reuniões com o sr. ministro. Nunca nos recebeu", alega. "Inclusivamente, pedimos a intervenção do sr. primeiro-ministro, o qual nos remeteu para o sr. ministro [do Ambiente] e até hoje ele não nos recebeu".

Florêncio Almeida, presidente da ANTRAL Foto: António Pedro Santos/Lusa

"Como é que um indivíduo destes consegue mentir tanto ao país? Porque é que ele não diz a verdade?", questionou Florêncio Almeida, no Fórum TSF. "Ele [João Pedro Matos Fernandes] nunca nos quis receber!".

A ANTRAL vai ainda mais longe e pede mesmo a demissão do ministro. "Tem de ser demitido. Não tem capacidade nem categoria para conseguir lidar" com a situação, defendeu o presidente da associação de transportes.

No Fórum TSF, João Pedro Matos Fernandes admitiu ter recebido em abril de 2017 um pedido da ANTRAL "para discutir a lei, que estava na Assembleia da República", pelo que, considera o ministro, a discussão "não faria sentido".

Os taxistas mantêm o protesto contra a lei que regula as plataformas digitais para transporte de passageiros, como a Uber e a Cabify, que deve entrar em vigor em novembro, após ter sido aprovado pelo Parlamento.

O protesto, centrado nas cidades de Lisboa, Porto e Faro, prolonga-se já há sere dias e irá culminar, na quarta-feira, com uma manifestação junto à Assembleia da República.

*com Manuel Acácio e Nuno Domingues