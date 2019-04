Concerto solidário com Moçambique junta cem músicos

O espetáculo chama-se Mão Dada a Moçambique e junta, esta terça-feira, cerca de uma centena de músicos no palco do teatro Capitólio em solidariedade com as vítimas do ciclone Idai. A organização está a cargo da cantora moçambicana Selma Uamusse.

Em declarações à TSF, a artista lembra que a música é também uma forma de manifesto: "A música é o nosso instrumento, não só de trabalho mas também de manifesto. Faz-me todo o sentido participar também com a minha voz, que não será a única. Será a minha e a de várias pessoas que se juntaram para este grande concerto e tenho muita alegria de poder contribuir com a minha voz."

Selma Uamusse na TSF

As receitas do concerto vão diretamente para quatro organizações que vão distribuir ajuda em Moçambique. Selma Uamusse sublinha que todo o processo vai ser acompanhado e avaliado, para evitar qualquer dúvida sobre o destino do dinheiro. "Todo o o processo é transparente. Não há dinheiro a passar pela produção e existe uma auditoria externa que faz o controlo, além da carta de compromisso que todas as instituições assinaram para poderem fazer parte deste evento."

Selma Uamusse à TSF

O concerto Mão dada a Moçambique começa às 21h00, desta quarta-feira, no teatro Capitólio em Lisboa e mesmo quem não puder ir ao concerto, pode comprar um bilhete donativo ou contribuir de outra formas, para ajudar os moçambicanos afetados pelo ciclone Idai.

